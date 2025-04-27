ВСУ готовят крупное вторжение на майские праздники. Ситуация напоминает события под Курском: Царьград

По мнению военного аналитика Царьграда, Влада Шлепченко, противник в районе Курска отчаянно пытается сохранить остатки своего плацдарма, что выражается в переброске небольших групп пехотинцев и штурмовых отрядов на квадроциклах к Гоптаровке.