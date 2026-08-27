Төмән өлкәсе Яңа Кәешкүл авылының 105 еллыгын бәйрәм итәләр

Төмән өлкәсенең Яркәү округы Яңа Кәешкүл авылының 105 еллыгына багышланган Авыл көне булды. Бәйрәмгә күрше авыллардан, башка округлардан, Төмән, Тубыл һәм төньяк шәһәрләреннән бик күп халык җыелды.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Рифат Фәттахов га...
- ХЛ Татарстанда 155 м...
- Фәрит Габделгание...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым