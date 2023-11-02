Депутаты Госдумы озаботились травлей школьников: разработан индекс дружелюбия школ

Группа депутатов Госдумы предложила ввести «Индекс дружелюбия школ»: проводить на Госуслугах ежегодные анонимные опросы среди обучающихся о распространении травли и издевательств в школе, на их основе выявлять наиболее неблагополучные школы и направлять туда педагогов-психологов для профилактики буллинга среди обучающихся.