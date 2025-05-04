Алаудинов: иностранные наемники проявили особую жестокость к жителям Курской области

МОСКВА, 4 мая, ФедералПресс. Командир спецподразделения «Ахмат», заместитель начальника Главного военно-политического управления Минобороны РФ Апти Алаудинов сообщил о документальной фиксации преступлений иностранных наемников против жителей Курской области.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии