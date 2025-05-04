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Алаудинов: иностранные наемники проявили особую жестокость к жителям Курской области

Алаудинов: иностранные наемники проявили особую жестокость к жителям Курской области

МОСКВА, 4 мая, ФедералПресс. Командир спецподразделения «Ахмат», заместитель начальника Главного военно-политического управления Минобороны РФ Апти Алаудинов сообщил о документальной фиксации преступлений иностранных наемников против жителей Курской области.

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