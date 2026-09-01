Омск
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Омск

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Омичи переходят на общение палками и лопатами

В ход идут не только подручные предметы бытового использования, но и горючее для поджога и порчи имущества оппонента.

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