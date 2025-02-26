В Центре временного содержания несовершеннолетних правонарушителей УМВД региона состоялось заседание Круглого стола

В Центре временного содержания несовершеннолетних правонарушителей состоялся круглый стол, на котором рассмотрен ряд вопросов, начиная от подготовки и направления в суд административных исковых заявлений о применении к подросткам мер воздействия в виде помещения в ЦВСНП, заканчивая воспитательно-профилактическим потенциалом Центра.