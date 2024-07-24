Политика как он...
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Политика как она есть

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Байден и Харрис придерживаются единой позиции по Газе

Байден и Харрис придерживаются единой позиции по Газе

Американский лидер Джо Байден вместе с вице-президентом США Камалой Харрис придерживаются единой позиции по урегулированию конфликта в Газе, несмотря на спекуляции о разночтениях, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление высокопоставленного чиновника американской администрации.

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