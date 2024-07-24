Байден и Харрис придерживаются единой позиции по Газе

Политика как она есть

Американский лидер Джо Байден вместе с вице-президентом США Камалой Харрис придерживаются единой позиции по урегулированию конфликта в Газе, несмотря на спекуляции о разночтениях, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление высокопоставленного чиновника американской администрации.