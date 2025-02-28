Ихтиолог Леонтьев: акула чует кровь на расстоянии до полутора километров

Акулы предпочитают охотиться на небольшие объекты в воде. Кто из людей подвергается наибольшей опасности и что делать, чтобы не оказаться в зубах морского хищника, рассказал ихтиолог, начальник лаборатории морских и полупроходных рыб Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии Сергей Леонтьев, передала «Вечерняя Москва».