Билялов о том, что настраивался на матчи под песни Rammstein: «Бывало, но потом убрал это – стало тяжеловато. Раньше жестко по ним фанател, но со временем понял, что это не для вратаря»

Вратарь « Ак Барса » Тимур Билялов рассказал, под какую музыку настраивается на матчи. – Правда ли, что вы настраиваетесь на матчи под песни группы Rammstein (немецкая метал-группа – Спортс”)? – Бывало, но потом я убрал это – стало немного тяжеловато (смеется).