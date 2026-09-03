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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Билялов о том, что настраивался на матчи под песни Rammstein: «Бывало, но потом убрал это – стало тяжеловато. Раньше жестко по ним фанател, но со временем понял, что это не для вратаря»

Вратарь « Ак Барса »  Тимур Билялов рассказал, под какую музыку настраивается на матчи. – Правда ли, что вы настраиваетесь на матчи под песни группы Rammstein (немецкая метал-группа – Спортс”)? – Бывало, но потом я убрал это – стало немного тяжеловато (смеется).

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