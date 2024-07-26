Кулеба сделал резкое заявление после переговоров в Китае: главное за сутки

МОСКВА, 26 июля, ФедералПресс. Трамп провел телефонный разговор с Зеленским, Харрис объявила о своей готовности к дебатам, Украине планируют предоставить новый кредит за счет активов России – в обзоре «ФедералПресс».
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