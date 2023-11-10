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Новосибирская область представила опыт развития агрокомплекса на Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана

Новосибирская область представила опыт развития агрокомплекса на Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана

Цифровой сервис предоставления господдержки аграриям и опыт подготовки кадров для сельских территорий презентовала делегация Новосибирской области на XIX Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана.

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