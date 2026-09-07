Депутат Рады рассказал, почему Европа рухнет вместе с Зеленским

Новые заявления Владимира Зеленского стали очередным сигналом того, что Киев делает ставку не на поиск выхода из конфликта, а на дальнейшее повышение ставок.
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Европа конечно обделалась, но, думаю, не погибнет... Отмоется.