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Пронедра

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Депутат Рады рассказал, почему Европа рухнет вместе с Зеленским

Депутат Рады рассказал, почему Европа рухнет вместе с Зеленским

Новые заявления Владимира Зеленского стали очередным сигналом того, что Киев делает ставку не на поиск выхода из конфликта, а на дальнейшее повышение ставок.

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