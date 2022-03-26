Телеканал "КРЫМ 24"

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На Крым надвигается сильный ветер

26-27 марта в Крыму объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по РК со ссылкой на крымский гидрометцентр.

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