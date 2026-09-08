Зеленский поставил на «зеро»: промышленности на Украине не быть

Надежды на скорое мирное урегулирование конфликта на Украине в связи с активизацией челночной дипломатии посланников Трампа быстро сошли на нет.
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Свежие комментарии
- Генерал Суровикин...
- Генерал Суровикин...
- Генерал Суровикин...
Этому поганому жЫденышу, до Украины, И ДЕЛА НЕТ!! Ему эта должность сейчас нужна чтобы только НАВОРОВАТЬ ПОБОЛЬШЕ ДЕНЕГ, а потом смоется в Израиль. Те же, "своих, не выдают"...
Змеистые очереди пора уже выстраивать на границе с Европой, а не в гипермаркеты. Зимой тепла не будет, света не будет, еды не будет. Последний хер и тот придëтся доедать без соли.