Позитив для опт...
ГлавнаяБлогФото и видео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Позитив для оптимистов

3 850 подписчиков

Зеленский поставил на «зеро»: промышленности на Украине не быть

Зеленский поставил на «зеро»: промышленности на Украине не быть

Надежды на скорое мирное урегулирование конфликта на Украине в связи с активизацией челночной дипломатии посланников Трампа быстро сошли на нет.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Vladimir Lioubimcev
Vladimir Lioubimcev

Этому поганому жЫденышу, до Украины, И ДЕЛА НЕТ!!  Ему эта должность сейчас нужна чтобы только НАВОРОВАТЬ ПОБОЛЬШЕ ДЕНЕГ, а потом смоется в Израиль. Те же, "своих, не выдают"...

Профиль пользователя Олег Шибайло
Олег Шибайло

Змеистые очереди пора уже выстраивать на границе с Европой, а не в гипермаркеты. Зимой тепла не будет, света не будет, еды не будет. Последний хер и тот придëтся доедать без соли.