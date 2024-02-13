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Мой отец Рональд Рейган оплакивал бы сейчас Америку

Мой отец Рональд Рейган оплакивал бы сейчас Америку

© Фото : Wikimedia / Michael Evans Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ Состояние Америки таково, что, увидь ее сейчас Рональд Рейган, он бы разразился слезами, пишет дочь 40-го президента США в NYT.

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