Мой отец Рональд Рейган оплакивал бы сейчас Америку

© Фото : Wikimedia / Michael Evans Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ Состояние Америки таково, что, увидь ее сейчас Рональд Рейган, он бы разразился слезами, пишет дочь 40-го президента США в NYT.
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