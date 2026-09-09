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В фильме Надю учили, как выйти замуж: как сложилась настоящая личная жизнь Муравьёвой, Абдулова и других звёзд “Самой обаятельной и привлекательной”

В фильме Надю учили, как выйти замуж: как сложилась настоящая личная жизнь Муравьёвой, Абдулова и других звёзд “Самой обаятельной и привлекательной”

Надю Клюеву в «Самой обаятельной и привлекательной» почти весь фильм учат одному: личную жизнь надо брать в свои руки.

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