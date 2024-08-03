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Захарова: угрозы Украины Крымскому мосту могут быть частью кампании в США

Захарова: угрозы Украины Крымскому мосту могут быть частью кампании в США

Угрозы Украины Крымскому мосту могут быть частью предвыборной кампании в Соединенных Штатах. Об этом заявила «Известиям» официальный представитель министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова.

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