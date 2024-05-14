Водителей, которые прячут номера на авто, будут наказывать жестче. Как именно?

Сейчас за езду со скрытыми номерами или без них грозит штраф в размере пяти тысяч рублей или лишение водительских прав на срок до трех месяцев На автомобилистов-лихачей, которые скрывают на машинах номера, чтобы избежать штрафов, кажется, нашли управу.