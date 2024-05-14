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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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  • Aлексей Boubnov
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  • Александр Созинов
    Она что-ли из шлакоблоков сложена?! Вся трещинами пошла!На новых воротах ...

Водителей, которые прячут номера на авто, будут наказывать жестче. Как именно?

Водителей, которые прячут номера на авто, будут наказывать жестче. Как именно?

Сейчас за езду со скрытыми номерами или без них грозит штраф в размере пяти тысяч рублей или лишение водительских прав на срок до трех месяцев На автомобилистов-лихачей, которые скрывают на машинах номера, чтобы избежать штрафов, кажется, нашли управу.

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