Водителей, которые прячут номера на авто, будут наказывать жестче. Как именно?

Сейчас за езду со скрытыми номерами или без них грозит штраф в размере пяти тысяч рублей или лишение водительских прав на срок до трех месяцев На автомобилистов-лихачей, которые скрывают на машинах номера, чтобы избежать штрафов, кажется, нашли управу.
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