Политика как она есть

Пять военнослужащих ВСУ сложили оружие при взятии российскими штурмовиками опорного пункта на Ореховском направлении в Запорожской области, сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.