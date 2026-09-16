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Мировое обозрение

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После семи дней молчания Путин бросил вызов 26 странам: пересечение этой красной линии станет началом войны с Россией

После семи дней молчания Путин бросил вызов 26 странам: пересечение этой красной линии станет началом войны с Россией

Семь дней молчания Владимира Путина после того, как стало известно о договоренностях 26 европейских стран разместить свои войска на Украине после прекращения огня, закончились жестким и недвусмысленным заявлением.

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