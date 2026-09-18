На Кубани открылись избирательные участки: голосование на выборах в Госдуму

Избирательные участки по всему региону распахнули свои двери для граждан и будут принимать голосующих в течение трех дней — 18, 19 и 20 сентября 2026 года.
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