Камилла Нелюбова призналась об ошибке на тройном акселе

Русская фигуристка Камилла Нелюбова рассказала о своём выступлении на контрольных прокатах сборной России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Пригожин планиров...
- НН Зеленский засмеял...
- ХЛ Кравцов анонсиров...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым