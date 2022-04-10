Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Людмила Кузьмина
    Называть Казахстан "дружественным" сегодня не вполне справедливо.Глава Федерации с...
  • Ludmila alechshenko (Koroleva)
    Сволочь, а он не хочет помочь детям Донбасса?Гасли представил ...
  • Evgeniy LeV
    Гасли-гасли...  и погасли!  ДБ!Гасли представил ...

Андрей Кириленко: «РФБ заинтересована в выступлении сборных на чемпионатах Европы и мира»

Президент РФБ Андрей Кириленко заявил, что федерация «далека от политики» и заинтересована в том, чтобы у национальных сборных была возможность играть на чемпионатах Европы и мира.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх