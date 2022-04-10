Андрей Кириленко: «РФБ заинтересована в выступлении сборных на чемпионатах Европы и мира»

Президент РФБ Андрей Кириленко заявил, что федерация «далека от политики» и заинтересована в том, чтобы у национальных сборных была возможность играть на чемпионатах Европы и мира.
Популярные статьи
- Директор арены в Хабаровске о «Z» на фасаде: «Охранять своих людей, стать сильным государством, вызывающим к себе уважение, – главная цель нашего президента»
- Камила Валиева посетила полпредство Татарстана в Москве
- Неманя Недович осудил действия болельщиков «Жальгириса» во время матча с «Црвеной Звездой»
Свежие комментарии