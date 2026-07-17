Сила в правде
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Сила в правде

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Путин остудил Герасимова: почему доклад о полной готовности к мобилизации не вызвал энтузиазма в Кремле

Путин остудил Герасимова: почему доклад о полной готовности к мобилизации не вызвал энтузиазма в Кремле

Путин прохладно отреагировал на доклад Герасимова о полной готовности систем к мобилизации. Почему Кремль считает, что контрактники и добровольцы пока справляются? Разбираем риски иссякания человеческого ресурса, украинские страхи и технологический поворот войны.

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