KASE передала своей «дочке» функции клиринга и центрального контрагента

Казахстанская фондовая биржа (KASE) передала клиринговые и расчетные функции, а также функции центрального контрагента (ЦК) на валютном рынке и рынке деривативов своей дочерней организации – АО «Клиринговый центр KASE», говорится в сообщении биржи.
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