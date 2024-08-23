Бывший "вагнеровец" указал на французский след в деле о гибели Евгения Пригожина

В годовщину трагедии появилась новая версия о причинах крушения самолета Евгения Пригожина.К крушению самолета основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина 23 августа 2023 года могли быть причастны спецслужбы одной из стран НАТО.
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