СБП расширяет горизонты: новые возможности для переводов в 9 стран Ирэн ОрлонскаяСогласно информации «Известий», россияне получили возможность отправлять деньги в девять стран через систему быстрых платежей (СБП).
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