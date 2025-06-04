Команда кампуса «БИМ» вошла в топ-3 на хакатоне «Умный кампус»

<p> Итоги конкурса IT-решений, проводимого в рамках федерального проекта «Создание сети современных кампусов», подвели в Нижнем Новгороде в рамках международной конференции «Цифровая индустрия промышленной России».
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