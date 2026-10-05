Zero Hedge
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Zero Hedge

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Hey Coders, 'Learn To Nurse'

Hey Coders, 'Learn To Nurse'

Hey Coders, 'Learn To Nurse' The U.S. labor market is projected to add nearly 5.9 million jobs between 2025 and 2035 and with AI replacing coders left and right, maybe it's time for a career transition? This graphic, via Visual Capitalist's Bruno Venditti, ranks 30 occupations by their projected increase in employment over the decade.

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