Новый показатель бедности в России: заявление главы Минтруда

В России, по словам Антона Котякова, действующий уровень бедности в стране составляет 6,7%. Как отметил глава Минтруда, такого показателя удалось достичь благодаря введению единого пособия, пишет "РИА Новости".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии