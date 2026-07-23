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Новый показатель бедности в России: заявление главы Минтруда

Новый показатель бедности в России: заявление главы Минтруда

В России, по словам Антона Котякова, действующий уровень бедности в стране составляет 6,7%. Как отметил глава Минтруда, такого показателя удалось достичь благодаря введению единого пособия, пишет "РИА Новости".

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