Сомнолог Черкасова предупредила о рисках постоянного приема мелатонина

Мелатонин не стоит использовать как универсальное средство для засыпания, поскольку при легких нарушениях сна чаще помогают изменения образа жизни, рассказала «Вечерней Москве» врач-сомнолог София Черкасова.
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