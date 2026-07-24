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Аргументы и Факты

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Сомнолог Черкасова предупредила о рисках постоянного приема мелатонина

Сомнолог Черкасова предупредила о рисках постоянного приема мелатонина

Мелатонин не стоит использовать как универсальное средство для засыпания, поскольку при легких нарушениях сна чаще помогают изменения образа жизни, рассказала «Вечерней Москве» врач-сомнолог София Черкасова.

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