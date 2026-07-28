Шесть елецких организаций выплатили налогов на 13,5 млн после вмешательства прокуратуры

Шесть местных организаций задолжали бюджетам разных уровней крупную сумму.Прокуратура Ельца провела проверку исполнения налогового законодательства и выяснила, что у шести предприятий, работающих в городе, образовалась задолженность по налогам на общую сумму более 13,5 миллионов рублей.
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