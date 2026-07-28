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Новости Липецка

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Шесть елецких организаций выплатили налогов на 13,5 млн после вмешательства прокуратуры

Шесть елецких организаций выплатили налогов на 13,5 млн после вмешательства прокуратуры

Шесть местных организаций задолжали бюджетам разных уровней крупную сумму.Прокуратура Ельца провела проверку исполнения налогового законодательства и выяснила, что у шести предприятий, работающих в городе, образовалась задолженность по налогам на общую сумму более 13,5 миллионов рублей.

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