Виктор Шпенглер, директор Центра художественной экспертизы им. Репина: «На первом месте — опытный глаз эксперта»

В этом году Центр художественной экспертизы имени И.Е. Репина отмечает 10-летие. «Культуромания» поговорила с соучредителем и генеральным директором Виктором Шпенглером о неожиданных атрибуциях, использовании искусственного интеллекта и возвращении произведений из-за рубежа.