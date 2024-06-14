Виктор Шпенглер, директор Центра художественной экспертизы им. Репина: «На первом месте — опытный глаз эксперта»

В этом году Центр художественной экспертизы имени И.Е. Репина отмечает 10-летие. «Культуромания» поговорила с соучредителем и генеральным директором Виктором Шпенглером о неожиданных атрибуциях, использовании искусственного интеллекта и возвращении произведений из-за рубежа.
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