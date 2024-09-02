Форвард сборной Камеруна Бассогог перешел в саудовский «Аль-Охдуд». Ранее он отыграл 7 сезонов в Китае

28-летний футболист в последнее выступал за турецкий «Анкарагюджю», а с 2017 по 2023 годы играл в чемпионате Китая за «Хэнань» и «Шанхай Шеньхуа».
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