Психолог Чепалов предупредил о рисках работы в отпускное время

Психолог Родион Чепалов в беседе с RG.RU рассказал о негативных последствиях работы в отпуск. Он выделил три типа людей, склонных к подработке в это время, и дал советы, как оценить необходимость дополнительной работы.
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