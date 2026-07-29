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Царьград

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Психолог Чепалов предупредил о рисках работы в отпускное время

Психолог Чепалов предупредил о рисках работы в отпускное время

Психолог Родион Чепалов в беседе с RG.RU рассказал о негативных последствиях работы в отпуск. Он выделил три типа людей, склонных к подработке в это время, и дал советы, как оценить необходимость дополнительной работы.

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