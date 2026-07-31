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Спички - не игрушка

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Болгария объявила структуры «Лукойла» объектами национальной безопасности

Болгария объявила структуры «Лукойла» объектами национальной безопасности

Правительство Болгарии приняло решение включить две структуры российского нефтяного концерна «Лукойл» — Lukoil Aviation Bulgaria и Lukoil Bulgaria Bunker — в перечень объектов, имеющих стратегическое значение для национальной безопасности страны.

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Комментарии
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Александр Денисов
Этим &quot;братушкам&quot; надо сразу сказать, что бы за &quot;аренду&quot; предприятий Лукойла денежки откладывали прямо сейчас, а то потом возвращать надо будет уже с накопившимися за время процентами... а то и без Черного моря можно остаться...
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