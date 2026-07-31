Болгария объявила структуры «Лукойла» объектами национальной безопасности

Александр Денисов

Этим "братушкам" надо сразу сказать, что бы за "аренду" предприятий Лукойла денежки откладывали прямо сейчас, а то потом возвращать надо будет уже с накопившимися за время процентами... а то и без Черного моря можно остаться...