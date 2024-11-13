«Предлог для дискриминации»: Мишустин призвал не использовать климат для борьбы

Использовать климатическую повестку в качестве инструмента борьбы недопустимо. С таким заявлением выступил председатель российского правительства Михаил Мишустин на 29-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (СОР-29) в Баку.
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