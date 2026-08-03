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Царьград

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В ОДКБ подтвердили возможность применения ЯО для защиты союзников

В ОДКБ подтвердили возможность применения ЯО для защиты союзников

Такая возможность заложена в стратегических документах организации и военной доктрине России.В условиях усиливающейся нестабильности в мире Россия подтвердила готовность защищать своих союзников по ОДКБ всеми доступными средствами, вплоть до ядерного оружия.

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