О том, что риторика запада даже за 100 лет нисколько не поменялась, хорошо знают в Архангельске. Больше века назад иностранные войска там, в том числе польские подразделения, участвовали в интервенции на русском Севере.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Презентацию детек...
- Состояние Крымско...
- «Ради детей»: Лер...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым