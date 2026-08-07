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Татар-информ

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Татарстанцы вышли в плей-офф по 3 игровым дисциплинам на сборах ПФО «Гвардеец»

Татарстанцы вышли в плей-офф по 3 игровым дисциплинам на сборах ПФО «Гвардеец»

Команда Татарстана вышла в плей-офф по всем трем командным игровым видам спорта – мини-футболу, баскетболу и волейболу – на военно-патриотических сборах Приволжского федерального округа «Гвардеец», которые проходят на базе Пензенского артиллерийского инженерного института имени генерала армии А.

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