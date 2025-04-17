Весной дачники начали активно покупать саженцы баклажанов, клубники и бархатцев

В марте текущего года продажи рассады значительно увеличились по сравнению с февралём. Кроме того, как выяснило РИАМО в пресс-службе онлайн-платформы «Авито», спрос на саженцы вырос на 44% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.
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