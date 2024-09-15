Фаршированные помидоры креветками и зеленью – рецепт оригинального блюда

Фаршированные помидоры могут стать отличной альтернативой голубцам или фаршированному перцу. Они отличаются оригинальным вкусом, а вот в качестве начинки к ним можно использовать не только мясо или сыр, но даже морепродукты.
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