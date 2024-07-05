CNN: Байден сообщил губернаторам, что ему нужно больше спать

Президент Джо Байден заявил губернаторам-демократам во время встречи в Белом доме, что часть его плана на будущее заключается в том, чтобы прекратить планировать мероприятия после 20:00, чтобы он мог больше спать.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии