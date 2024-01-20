Школьница попросила Машкова о встрече с Владимиром Путиным

Школьница из Владимирской области Инга Николаева обратилась в общественную приемную кандидата в президенты России, действующего главы государства Владимира Путина с просьбой поддержать ее акцию для бойцов спецоперации.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии