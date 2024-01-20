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Школьница попросила Машкова о встрече с Владимиром Путиным

Школьница попросила Машкова о встрече с Владимиром Путиным

Школьница из Владимирской области Инга Николаева обратилась в общественную приемную кандидата в президенты России, действующего главы государства Владимира Путина с просьбой поддержать ее акцию для бойцов спецоперации.

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