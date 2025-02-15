"200 - 300 тысяч для начала мне хватит". Актер Назаров засобирался в Россию

зуфар юсупов

Сначала я было подумал, что Назаров не только бухает, но и ещё что то покуривает. Но почитал про наших бегунков понял, что надежды их вполне реальны. Уж если наш народец миллионы отдает обычным жуликам, что говорить об искушённых жуликах типа галкиных+пугачевых+назаровых+паниных?