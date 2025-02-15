Вы не поверите, но на днях стало известно, что некогда популярный актёр театра и кино, народный артист РФ Дмитрий Назаров засобирался домой.
"200 - 300 тысяч для начала мне хватит". Актер Назаров засобирался в Россию
Комментарии
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Андрей
Нет уж... Померла, так померла!
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5 час.
Вера Голубь
Вот же мерзкая грязная шлюха!!!
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5 час.
зуфар юсупов
Сначала я было подумал, что Назаров не только бухает, но и ещё что то покуривает. Но почитал про наших бегунков понял, что надежды их вполне реальны. Уж если наш народец миллионы отдает обычным жуликам, что говорить об искушённых жуликах типа галкиных+пугачевых+назаровых+паниных?
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14 мин.
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