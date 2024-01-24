CNN: несмотря на пропуск голосования Байден победит на праймериз в Нью-Гэмпшире

Американский президент Джо Байден одержит победу на праймериз в штате Нью-Гэмпшир среди кандидатов от Демократической партии США, несмотря на решение главы государства пропустить это первичное голосование и не включать свое имя в бюллетени.
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