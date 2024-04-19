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Бакальчук потеряла миллиард долларов и попала в список обедневших богачей после пожара на складе Wildberries

Бакальчук потеряла миллиард долларов и попала в список обедневших богачей после пожара на складе Wildberries

Основатель Wildberries Татьяна Бакальчук столкнулась с трудностями в начале этого года. В январе на складе компании в поселке Шушары произошел масштабный пожар, который причинил ущерб в размере более 10 миллиардов рублей.

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