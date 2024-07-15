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Политическая неопределенность в США и на Ближнем Востоке подтолкнула цены на нефть к росту

Политическая неопределенность в США и на Ближнем Востоке подтолкнула цены на нефть к росту

Политическая неопределенность в США и на Ближнем Востоке подтолкнула цены на нефть к росту Татьяна АрестоваЦены на нефть восстановились 15 июля благодаря политической неопределенности в США и на Ближнем Востоке.

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