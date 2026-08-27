💡В Севастополе с 12:00 до 15:00 отключат свет у потребителей первой очереди Отключения затронут Северную сторону, Инкерман, Балаклаву, Казачью бухту и другие районы, сообщили в «Севастопольэнерго».
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💡В Севастополе с 12:00 до 15:00 отключат свет у потребителей первой очереди Отключения затронут Северную сторону, Инкерман, Балаклаву, Казачью бухту и другие районы, сообщили в «Севастопольэнерго».