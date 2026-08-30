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Пятый канал

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Российские военные помогли Нигеру подавить мятеж военных

Российские военные помогли Нигеру подавить мятеж военных

Бойцы Африканского корпуса Министерства обороны России оказали содействие национальным войскам Нигера при отражении атак антиправительственных сил на государственные объекты в Ниамее.

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